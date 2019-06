Rapport sur enfants talibés: Un Imam trouve le document du Human Rights Watch est "orienté" et "biaisé"

Le président de l’Association des conseils d’appui de d’orientation aux maitres coraniques, l’Imam Mouhamadou Moustapha Lo a trouvé le rapport sur la période 2017-2018 de l’Ong non gouvernementale Human Rights Watch (HRW) sur la situation des enfants talibés au Sénégal, "orienté" et "biaisé".



« Il y a des parents qui ont déjà pris des renseignements pour envoyer leurs enfants à l’école coranique. Donc, ceux qui ont élaboré ce rapport l’ont fait tout en sachant que ces les vacances approchent », accuse-t-il. Sa conviction est que ce document a été fait pour dissuader les parents à inscrire leurs enfants.



« Les enquêtes se font souvent chez les escrocs qui s’arrogent le titre de maitres coraniques. Notre association a mené des enquêtes dans ces mêmes lieux appelés écoles coraniques, on n’y trouve, ni livres, ni d’autres signes montrant qu’on est dans une institution religieuses, affirme l’imam.



Par ailleurs, la Fédération nationale des écoles coraniques du Sénégal (Fnecs), annonce une plainte contre de l’Ong non gouvernementale Human Rights Watch (HRW).