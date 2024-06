Kédougou : le gouverneur invite la population à éviter d’obstruer les caniveaux

Comme dans beaucoup de régions du pays, Koudougou a participé à la première édition de la Journée de nettoiement initiée par le nouveau régime. L’activité s’est déroulée sous la présence de la quatrième adjointe au maire de Kédougou, Bintou Diawara et plusieurs acteurs concernés. Prenant part à l’activité, le gouverneur de la région de Kédougou Mariama Traoré, en a profité pour inviter la population de Kédougou (est) à éviter de jeter des ordures dans les caniveaux d’évacuation des eaux pluviales et adopter de bons comportements.



« On a vu sur le terrain des caniveaux qui ont été obstrués par des cailloux et des ordures », a-t-elle déploré, indiquant qu’au-delà des activités de sensibilisation, des sanctions sont prévues pour faire respecter la salubrité, dans la région de Kédougou.



« Au-delà de cette journée de nettoiement, les populations doivent continuer tous les jours, à faire le +set setal+ dans les maisons, dans les quartiers et dans la ville. On ne peut pas comprendre que des intérêts particuliers privent des intérêts collectifs", a-t-elle fait savoir. Toutefois, elle n’a pas manqué de saluer la forte mobilisation des populations pour la réussite de la première édition de la Journée nationale de nettoiement.