Rapport sur le littoral de Dakar : "41 % des occupations du domaine public maritime sont irrégulières dont 5 % sans droit ni titre" (Anat)

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu mardi le rapport de la commission ad hoc chargée de contrôler les titres et occupations du Domaine Public Maritime dans la région de Dakar, en présence du Premier Ministre, Ousmane Sonko.



Ce rapport a mis en lumière plusieurs irrégularités préoccupantes, notamment en matière d'impact environnemental et socioéconomique. En effet sur les 81 dossiers étudiés : "il est indiqué 31 titres fonciers, 16 baux emphytéotiques, un arrêté portant autorisation d'occuper délivrée par le ministre des Finances et du budget et 33 occupations sans droit ni titre, dont 29 disposants d’une autorisation délivré par les collectivités territoriales. Il est également constaté que 41 % des occupations du domaine public maritime sont irrégulières dont 5 % sans droit ni titre et 36 % sur la base d’autorisation délivrée par les collectivités territoriales » a déclaré Abdou Karim Mbengue de l’Agence National de l’Aménagement du Territoire.



En outre, « 57 % des dossiers présentent un défaut d’autorisation de construire dont quatre sur des baux ou titres foncier en règle, il a été constaté que des sites ont été découpés en plus de quatre lots distincts sans arrêté du ministre chargé de l’urbanisme autorisant un lotissement », a ajouté le porte-parole du jour de l'ANAT.



Dans ce contexte, le Chef de l'État a réaffirmé son engagement à procéder à une rectification rigoureuse, sans acharnement, mais avec fermeté, afin de restaurer l'orthodoxie et de garantir un accès libre au Domaine Public Maritime pour tous. Des recommandations ont également été formulées pour renforcer le cadre législatif et institutionnel.



« Elle devra se faire dans la justice pour qu’on ne porte pas tort à des personnes qui ont été lésées, il ne s'agit pas de les laisser doublement. Et pour ceux qui ont délibérément décidé de violer la loi, quelles que soient les motivations, il appartient à cette même loi de se refaire respecter par le truchement de ceux qui ont la charge et qui ont juré de la respecter et de la faire respecter », a fait savoir le chef de l'Etat.