Rapport trimestriel de FRAPP : Guy Marius Sagna salue le sang -froid du peuple sénégalais

Le document dans son résumé exécutif évoque d'emblée le 24 mars 2024 date l'élection de l'élection présidentielle, à l'issue de laquelle, Bassirou Diomaye Faye est porté à la magistrature suprême du Sénégal. "Le 24 mars 2024 marque un tournant décisif dans la lutte pour la souveraineté du peuple sénégalais contre le système néocolonial. Cette date symbolise la victoire sur les structures oppressives et la détermination à démanteler complètement ces influences étrangères", a souligné le FRAPP dans son rapport. Dans la même veine Guy Marius Sagna et compagnie ont magnifié le rôle joué par leur organisme pour l'aboutissement du Projet. Dont parmi les principaux objectifs figurent la reddition des comptes et la bonne gouvernance.

"Le FRAPP joue un rôle crucial en accompagnant ce processus de libération et en empêchant l'émergence de nouvelles formes de domination néocoloniale. Sous la doctrine du Jub, Jubal, Jubanti, la dynamique actuelle de gouvernance offre des perspectives encourageantes pour la bonne gestion des ressources publiques, la reddition de comptes et une gouvernance transparente" se convainc le mouvement FRAPP.



Le FRAPP, malgré ses encouragements et autre espoir est conscient de l'impatience des populations à voir leur vie évoluer. "Malgré une impatience grandissante face aux inégalités persistantes qui affectent directement leur quotidien – conditions de travail précaires, bas salaires et accès limité aux services sociaux de base – un sentiment d’espoir émerge des attentes très élevées que le FRAPP, symbole de la voix du peuple, a su capter au cours du trimestre d'avril à juin", ont fait savoir Guy Marius Sagna et compères .

Tout en ajoutant : "À travers des rencontres avec 147 collectifs de Sénégalais, une analyse sans concession a été menée sur 20 secteurs clés de gouvernance, aboutissant à l'émission de 89 recommandations destinées au Président Bassirou Diomaye Faye pour améliorer les conditions de vie et renforcer la souveraineté nationale".