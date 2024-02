Rassemblement, journée ville morte : Aar Sunu Election dévoile plusieurs plans d’actions pour exiger le respect de la Constitution

Après sa marche réussie de samedi dernier, la plateforme Aar Sunu Election veut investir de nouveau la rue pour exiger la tenue de l’élection présidentielle et le respect de la décision du Conseil constitutionnel. A cet effet, elle a lancé plusieurs plans d’actions jusqu’au 27 février 2024.





« La plateforme AAR SUNU ÉLECTION a procédé à l'évaluation de son plan d’action 2 et dégagé les pistes de réflexion pour les actions à mener du 19 au 27 février 2024. Les membres ont à l'unanimité salué la forte mobilisation des citoyens lors de la marche pacifique organisée par la plateforme le 17 février 2024 pour dénoncer le report de l'élection présidentielle », lit-on dans un communiqué.



Constatant le mutisme du Président Macky Sall depuis la publication de la décision du Conseil Constitutionnel lui imposant d’organiser l'élection présidentielle dans les meilleurs délais, la plateforme appelle toutes « ses parties prenantes à maintenir la mobilisation à travers des actions de lutte pour le respect des dispositions édictées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 1/C/2024 du 15 Février, invalidant la loi n°4 -2024 votée par l’Assemblée Nationale le 05 février 2024 et le décret n°2024-106 du 03 février 2024 du Président de la République ».



Soucieuse de la stabilité du pays et du respect de la constitution, la plateforme informe des actions suivantes qui seront déroulées d’ici le 27 février :

- Mardi 20 février 2024 :

- Dépôt de la requête adressée au Président de la République pour exiger la tenue de l’élection le 03 mars 2024

- Organisation d’une conférence de presse pour partager la lettre avec l’ensemble

des citoyens sénégalais et le reste du monde et démarrage de la diffusion large de capsules vidéos exigeant la tenue de l'élection à la date du 03 mars 2024

- Mercredi 21 février 2024 : Réunion avec les organisations socioprofessionnelles (syndicats et secteurs privés) pour préparer la journée ville morte et la grève générale

- Vendredi 23 février à 15h : Participation au rassemblement du Front pour la défense de la démocratie (FDD) à la place de la Nation

- Samedi 24 février à 11h : Participation au rassemblement du F24 au Terrain HLM Grand Yoff

- Samedi 24 février à 15 h : Rassemblement Tribune citoyenne et pot de départ, carte d'électeur en main pour préparer le vote symbolique du 25 février à l’Esplanade de la Mairie de Grand Yoff

- Dimanche 25 février 2024 de 11h à 13h : Rendez-vous au bureau de vote symbolique à la Plateforme des acteurs non étatiques - Terrain Sacré Coeur VDN

- Lundi 26 février à 11h : Conférence de presse avec les organisations socioprofessionnelles (syndicats et secteur privés) sur la journée ville morte

- Mardi 27 février 2024 : Journée ville morte



La plateforme invite toutes les parties prenantes au respect du plan d’actions dans leurs secteurs d’activités respectifs.