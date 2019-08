Rebeuss : Babacar Gaye a rendu visite à son "ami" Adama Gaye ce mardi

Babacar Gaye, l'ancien porte-parole du Parti démocratique sénégalais (Pds) a rendu visite ce mardi au journaliste-consultant Adama Gaye placé en garde à vue le 29 juillet dernier, puis déféré le lendemain pour "diffusion d'écrits contraires aux bonnes mœurs" et "offense au chef de l'Etat".



« Alhamdoulilah! Je viens de rencontrer mon frère et ami Adama Gaye, ABO de son "nickname" depuis notre tendre enfance à Kaolack. J'ai retrouvé un homme en pleine forme et au moral d'acier, convaincu d'être derrière les barreaux pour un combat patriotique », se réjouit M. Gaye sur sa page facebook.



Souhaitant ainsi que son « ami » puisse recouvrir la liberté, Babacar Gaye est dans l'attente « d'un procès équitable »