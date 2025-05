Rebeuss : Ousmane Sonko rend visite à Azoura Fall

Le Premier ministre Ousmane Sonko s’est rendu ce mercredi 14 mai 2025 à la prison de Rebeuss pour rencontrer Assane Guèye, plus connu sous le nom d’Azoura Fall, un militant fidèle à sa cause et au parti Pastef. Celui-ci a été placé sous mandat de dépôt hier mardi et sera jugé ce jeudi 15 mai devant le Tribunal de Grande Instance de Dakar.



Azoura Fall est poursuivi pour « discours contraire aux bonnes mœurs. » Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le sieur Fall a profèré des injures à l’encontre de l’ancien président Macky Sall et de Mame Mbaye Niang.