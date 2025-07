Reboisement à Kolda : Le Khalife Général de Saré Mamady se fixe un objectif de 1200 arbres à planter cette année

Dans une démarche à la fois spirituelle et environnementale, le Khalife Général de Saré Mamady, Chérif Al Haïba Aïdara, a lancé ce week-end une ambitieuse campagne de reboisement sur ses terres situées dans l’arrondissement de Dioulacolon, département de Kolda (sud). Avec l’appui du service des Eaux et Forêts, cette opération prévoit la mise en terre de 1 200 plants d’arbres fruitiers et forestiers, dont des anacardiers, manguiers, citronniers, baobabs et moringas olifeira, entre autres espèces adaptées au climat local.



Par cette initiative, le guide religieux entend contribuer à la lutte contre la désertification, à la restauration des écosystèmes dégradés et à l’atténuation des effets du changement climatique, qui frappent de plus en plus durement cette zone sud du pays.



« Nous voulons, à travers cette action, apporter aussi notre modeste contribution dans cette œuvre nationale de construction de la souveraineté alimentaire du Sénégal », a déclaré le Khalife devant un parterre de fidèles, de notables et d’agents des eaux et forêts mobilisés pour l’occasion.



Loin d’un simple geste symbolique, cette opération de reboisement s’inscrit dans une dynamique durable. Elle vise également à renforcer la résilience des populations rurales, souvent les premières victimes de l’insécurité alimentaire causée par la dégradation de l’environnement.



Par son engagement, Chérif Al Haïba Aïdara entend montrer l’exemple en tant que leader religieux et voix influente de la région. Il appelle ses concitoyens à s’impliquer activement dans la protection de la nature, « un devoir religieux, citoyen et moral », selon ses propres mots.



Cette action citoyenne vient s’ajouter à plusieurs efforts communautaires entrepris dans la région de Kolda ces dernières années pour reverdir les zones affectées par l’érosion des sols et le recul des forêts naturelles. Le Khalife espère que d'autres leaders suivront cette voie, afin de faire du reboisement un acte collectif de foi et d'engagement pour l’avenir du pays.