Recalé aux parrainages, Dr. Abdourahmane Diouf invite les candidats déchus au Conseil constitutionnel le 21 Janvier

En conférence de presse conjointe avec le parti du leader de Gueum sa Bopp Bougane Gueye, Dr Abdourahmane Diouf y est allé sans langue de bois. Si l’on se fie à ses révélations, les listes comportant les noms des candidats retenus et des candidats recalés seront rendues publiques ce 12 janvier.

« Normalement si le Code électoral est respecté, le 12 janvier en principe, la liste des candidats qui ont passé l’étape des parrainages ainsi que celle des candidats recalés devrait être publiée », a indiqué Dr Abdourahmane Diouf.



Il a par ailleurs déclaré que « le procès-verbal » en rapport avec l’invalidation de son dossier de candidature qu’il a reçu ne l’engageait aucunement parce que ce n’est pas une « décision de justice » raison pour laquelle il ne se considère pas comme un candidat recalé.



Le candidat déchu à la présidentielle de 2024 souligne que « toutes les requêtes déposées au Conseil constitutionnel par les candidats recalés seront déclarées irrecevables ». Mais ils vont attendre la sortie de la liste officielle qui sera rendue publique le 20 janvier. Pour lui, « c’est là que la décision de recalé ou validé sera effective », Et de poursuivre, « A partir de cette décision, nous allons les attaquer devant la justice », révèle –il. Il donne ainsi rendez-vous à « tous les candidats recalés victimes d’injustice au conseil constitutionnel le 21 janvier ».



Il propose «aux misérables du parrainage» de venir accompagnés de leurs avocats et d’introduire des requêtes individuelles pour ne pas laisser le choix aux membres du Conseil constitutionnel.

« Le délai de recours est de deux jours et on ne va pas commettre l’erreur de déposer un recours collectif parce que ce sera irrecevable. On ne va pas commettre l’erreur d’introduire un recours collectif pour qu’il l’examine en trente minutes et créer des obstacles. Je voudrais 70 recours individuels, que chacun vienne accompagné d’un avocat et d’un huissier. On va introduire chacun un recours individuel et ils auront 48 heures pour répondre à tous ces recours. Ils ont voulu un chaos politique, ils sont en train de créer un chaos juridique », a soutenu Dr Abdourahmane Diouf.



Le candidat déchu affirme que pour le moment il ne soutient aucun candidat à la candidature de 2024 parmi ceux qui ont passé l’étape du parrainage car il n’est pas encore hors course. « Jusqu' au moment où je vous parle, moi Abdourahmane Diouf, je soutiens Abdourahmane Diouf et pas un autre. Nous nous battrons jusqu’au bout pour détrôner le régime en place. Nous les misérables du parrainage, c’est nous qui allons faire les élections… ,» a fait savoir le candidat de la coalition