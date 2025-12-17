Recasement des marchands ambulants : la Ville de Dakar et la DER/FJ scellent un partenariat

Le projet de recasement et d’accompagnement des marchands ambulants constitue le socle du partenariat scellé, lundi 15 décembre 2025, entre le maire de Dakar, Abass Fall, et la déléguée générale de la Délégation générale à l’Entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes (DER/FJ), Dr Aïda Mbodj. Cette initiative vise à répondre durablement à l’encombrement de l’espace public tout en améliorant les conditions de travail des acteurs du secteur informel.Selon les termes de l’accord, des sites spécifiques de recasement seront identifiés et aménagés afin d’accueillir les commerçants de rue dans des espaces modernes, fonctionnels et adaptés à leurs activités. L’objectif est de concilier la libération de l’espace public avec la préservation de la dignité des travailleurs concernés. D’après le journal Libération, cette approche se veut à la fois sociale et économique.Dans ce cadre, la DER/FJ a présenté au maire de Dakar un projet soutenu par des partenaires financiers originaires des Émirats arabes unis. Ce programme international ambitionne d’apporter une réponse technique et financière durable aux défis liés à l’urbanisation accélérée, à la précarité des marchands ambulants et à la structuration du commerce informel.Au-delà du recasement, le partenariat prévoit un accompagnement renforcé des bénéficiaires à travers des mécanismes de financement, de formation et de formalisation des activités économiques. Il s’inscrit dans une feuille de route plus large visant à dynamiser l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes et à favoriser leur intégration dans le tissu économique national.Pour la DER/FJ, cette démarche ne se limite pas à une simple coopération institutionnelle, rapporte Libération. Elle traduit la volonté de « co-construire des solutions cohérentes avec les priorités nationales », en apportant des réponses concrètes et pragmatiques aux attentes des populations dakaroises, tout en contribuant à l’assainissement du cadre de vie urbain dans la capitale.