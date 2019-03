Recherche et développement d'armes "Made in Senegal" : Les raisons du blocage – la responsabilité de Mary Teux Niane

Le programme national d’armements "Made In Sénégal" des forces armées sénégalaises est bloqué depuis trois ans. Ce projet de fabrication de lance-roquette, gilets par balle, véhicules blindés, entre autre qui a déjà donné des résultats concrets n’arrive pas à décoller. Il serait reproché au ministre de la Recherche scientifique et de l’innovation d’être la cause du blocage pour n’avoir pas apporté sa part du financement, conformément à ses engagements contractuels.



Inquiet de l’avenir du programme ou « projet » Skimikamiya » hautement stratégique et patriotique, « qui est a entrain d’être détruite, l’ingénieur électromécanicien Serigne Mactar Ba, qui travaille avec l’armée depuis 2008 alerte le Président Macky Sall, chef suprême des armées. " j'ai envoyé plusieurs lettres à la présidence mais ce qui se passe en haut, je ne le sais pas. Le ministre dit qu'il a signé : et que c'est en cours. Mais, cela ne bouge pas".

L’ingénieur électromécanicien de faire savoir : "et j'en profite pour alerter le président de la République, le chef suprême des armées dire que le projet « Skimikamiya » est bloqué par le ministre de la Recherche scientifique et de l’innovation qui n'apporte pas la part de son financement alors qu'on a signé un contrat tripartie" détaillent nos confrères du journal "Les Echos".



Ayant refusé des contrats en or avec d’autres pays de la sous région, le spécialiste des armes et minutions soutient qu’il va rester au pays et mener le combat. Pour lui, "on ne peut pas continuer à détruire les scientifiques sénégalais ou les pousser à se détruire. "