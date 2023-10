Recommandations pour faciliter l'implication des migrants de retour dans le développement économique

La migration constitue un sujet majeur et interpelle aujourd'hui les gouvernements du monde, les organisations internationales, les acteurs nationaux et territoriaux. La recrudescence des départs de l’Afrique vers l'Europe doivent attirer davantage l'attention des dirigeants du monde sur la gouvernance migratoire. En effet, cette migration mixte se caractérise par différentes causes dont, la recherche de meilleures conditions de vie, des raisons sécuritaires, des motifs politiques, des changements climatique ou environnementale. Ceux qui tentent cette expérience arrivent à décider de retourner dans leurs pays d’origine afin d’investir ou de créer des opportunités.Dans ce sens, la Fondation Adenauer Stiftung a présenté mardi à Dakar un rapport de la migration sénégalaise dans le développement des régions de Dakar, Ziguinchor et de Kédougou. Le document a été réalisé par le Centre africain d'appui au leadership, aux Droits humains et à l'innovation sociale (Caldhis). Il ressort de cette enquête que les migrants de retour offrent aux pays d'origine comme le Sénégal de nombreuses opportunités pouvant impacter positivement leurs communautés respectives.Cependant, ces migrants sont souvent confrontés à quelques difficultés rendant difficile le processus de réinsertion. Les auteurs du rapport ont fait quelques recommandations communes pour les trois régions cibles.Il s’agit de renforcer de l'aide et de l'assistance aux réfugiés ou demandeurs d'asile, en facilitant l'accès à l'emploi et à la formation, la reconnaissance des qualifications étrangères et la décentralisation des structures d'accompagnement, avec un accompagnement financier et technique des migrants de retour adapté à leurs besoins et à leurs projets, en renforçant la formation professionnelle.Les auteurs demandent du soutien à la reconnaissance des compétences acquises à l'étranger pour valoriser le rôle et l'expérience des migrants de retour qui ont un potentiel et une contribution à apporter au développement économique et social de leur région.« Il faut reconnaître leur savoir-faire, leur diversité culturelle et leur engagement citoyen; amélioration des programmes d'assistance à la réintégration des migrants de retour en mettant l'accent sur l'appui psychosocial de rapatriés ou de migrants ayant vécus des drames dans le parcours migratoire », disent-ils.Par ailleurs, la mobilisation de ressources financières et techniques pour mettre en œuvre des programmes d'accompagnement des cibles et l'intégration socio-économique des migrants et la mise en place d'un système de gestion des données centralisé pour une meilleure collecte et analyse des informations sur la migration au niveau national et territorial.Le Renforcement des infrastructures et les services de base dans les régions d'accueil des personnes déplacées internes, tels que les routes, les écoles, les postes de santé, l'électricité et l'eau potable est impératif. Sans oublier le renforcement des cadres de dialogue et de la sensibilisation pour l'intégration sociale et professionnelle des migrants de retour parce qu'ils font face à des difficultés d'adaptation, de stigmatisation ou de pression familiale. Il faut favoriser le dialogue, la sensibilisation et la participation des migrants dans la société locale.