Reconstruction de l'Hôpital Le Dantec: Voici le schéma de redéploiement du personnel

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe que dans le cadre de la reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec, "un schéma de redéploiement des services et du personnel été défini". Et c'est en collaboration avec la "direction et toutes les parties prenantes dudit hôpital ainsi que les structures sanitaires qui doivent les accueillir."



A cet effet, les hôpitaux et centres de santé suivants sont identifiés pour abriter les différents services. Il s'agit de : Dalal Jamm, Fann, Idrissa Pouye (HOGIP), Roi Baudoin, hôpital militaire de Quakam (HMO), hôpital d'Enfant de Diamniadio (HED), Institut d'Hygiène Sociale (IHS), bôpital de Pikine (Camp Thiaroye), Abass NDAO, Ahmadoul Khadim de Touba, Centre de santé de Ngor, Les Maristes. Yeumbeul, Colobane, Nabil Choucair, Baye Talla DIOP (ex Dominique de Pikine), Sicap Mbao, Keur Massar, PMI de Médina et le Hangar des pèlerins.



Le communiqué du MSAS indique que ce schéma de redéploiement vise à "assurer la continuité des services par une prise en charge correcte des patients, et la poursuite de l'enseignement, de l'encadrement des étudiants et des projets de recherche. Les services déménagent avec leur personnel pour renforcer l'activité au niveau des structures d'accueil".



L'exécution du plan de déménagement a démarré depuis le 02 août 2022 et se poursuivra jusqu'au 15 août 2022.