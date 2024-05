Présidence : quatre des 13 décrets d'abrogation pris le 03 avril par Diomaye Faye rendus publics (Documents)

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, après son installation à la tête du pays le 02 avril 2024, a abrogé plusieurs décrets signés par son prédécesseur quelques jours avant son départ. Parmi les 13 décrets d'abrogation pris le 03 avril pour annuler les dernières nominations et affectations de Macky Sall dans la magistrature, quatre (04) ont été rendus publics. Il s'agit de celui portant nomination du Premier Président de la Cour suprême, de l'affectation d'un Magistrat de l'Administration centrale de la Justice, de celui portant fin de détachement et nomination du Président de la Chambre d'Accusation financière et enfin du décret portant nomination du Président du Collège des Juges d'instruction du Pool judiciaire financier.

Aminata Diouf

