Record de fréquentation : en 2023, le Ter a transporté plus de 41 millions de passagers

«Le TER est un moyen incontournable pour transporter des personnes, structurer les territoires et accélérer le développement économique, et en 2023, 41 millions de personnes ont voyagé dans le TER », a fait savoir Abdou Ndéné Sall. Qui prononçait un discours à l’occasion de la célébration des deux années d’exploitation du Train express régional.



De l’avis de monsieur Sall, le TER est devenu un moyen de transport de base. Qui est appelé à connaitre d’autres exploitations. Il permet de régler des problèmes de mobilité ponctuelle. Ce nouveau moyen de transport « […] permet de régler les problèmes de mobilité et d’anticiper sur le développement des zones futures, en mettant en service 200 trains par jour dans le confort et la régularité », a souligné Abdou Ndéné Sall. Le TER, en étant un moyen de transport accessible, joue également « un rôle social majeur », a-t-il ajouté.



Dans la gestion du TER, monsieur Sall a salué la coopération entre la SETER et la SENTER et même l’ensemble des prestataires. « C’est vraiment une prestation qui fait que nous avons de meilleures opportunités et pratiques sur la chaine de valeur », a-t-il relevé.



Le TER de sa construction à sa mise en circulation a mis en contribution plus de 700 entreprises Sénégalaises. En 2023, 341 entreprises ont été des prestataires de la SETER pour un montant de 7,5 milliards de FCFA.