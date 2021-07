Recrudescence des agressions à Grand-Yoff : Fatoumata Niang Ba lance un cri de cœur à l’endroit de Macky Sall

Fatoumata Niang Bâ, présidente de l’Union pour le Développement du Sénégal/Renouveau « UDESR », Membre de benno bokk yakaar indignée par la recrudescence des agressions dans sa commune à Grand Yoff. C’est cette native de la cite Millionnaire (Grand Yoff) indignée et attristée par ses nombreux cas d’agression commis dans sa commune qui s’exprime.



La commune de Grand Yoff avec ces 8 km2 et ses 400 mille habitants est confrontée à un essor démographique sans cesse croissant avec un surpeuplement qui favorise les agressions. Certes la sécurité est du ressort exclusif de l’état mais l’accompagnement de la commune et des populations devrait être de mise.



Un autre facteur s’y ajoute à travers le chômage endémique des jeunes et la non prise en compte de certains facteurs.



Dans une commune aussi dense que Grand Yoff, on peut même dire le Sénégal en miniature l’accompagnant de la mairie ne devrait pas se faire attendre. Tout ceci devrait pousser la commune à définir un programme axé sur l’éducation, l’intégration et surtout la formation des jeunes et des femmes.



Cette situation déplorable met la dame Fatoumata Niang Ba dans tous ses états. Cela urge pour elle que l’actuel maire qui ne tient de son nom n’a pas une politique adéquate pour favoriser le bien-être des populations, car dit-elle une commune digne de ce nom doit avoir un éclairage public adéquat. La sécurité des biens et des personnes, le confort des usagers de l’espace publique devraient être de mise sans y mettre de la politique politicienne.



Elle lance un cri de cœur à l’endroit du Président Macky Sall pour une prise en charge effective des populations de grand-Yoff car, dit-elle “l’actuel maire qui dirige la commune est incompétent pour régler le problème de ses citoyens”.



Au demeurant, elle préconise dans les jours à venir d’organiser une journée de sensibilisation sur la paix et la sécurité à Grand-Yoff et y invite tous les fils de la commune. Mme Fatoumata Niang Ba a exprimé toute sa compassion à l’endroit de ses familles qui viennent d’être touchées par ces agressions.