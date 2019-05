Recrudescence des meurtres au Sénégal: les assurances d'Aly Ngouille Ndiaye

Suite à la recrudescence des viols et meurtres au Sénégal, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a tenu à rassurer la population, lors de la visite de son homologue français Christophe Castaner à Dakar, ce mardi 21 mai 2019.



« Pour ces cas de viols et de meurtres, ce que l’Etat fera, c’est renforcer les moyens d’intervention. Et tout le monde sait que depuis l'arrivée du président de la République Macky Sall en 2012, des efforts on été consentis en ce qui concerne les moyens d’interventions de la police, que ce soit en ressources humaines ou en terme de moyens matériels. Et ça continuera ! », souligne t-il.



Le ministre s’est également prononcé sur les difficultés des sapeurs-pompiers face aux incendies récurrents sur les marchés et ailleurs. « Le ministre de l'Intérieur français et moi, nous avons fait un tour ce martin chez les sapeurs-pompiers. Et je tenais vraiment à le remercier. Car, il nous a dotés d''une échelle capable d’éteindre le feu même au 8e étage d’un immeuble, et une nouvelle ambulance. »