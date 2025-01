Recrutement des enseignants décisionnaires : le SELS salue les avancées mais réclame des ajustements

Les revendications portées depuis plusieurs années par le G7, une alliance de syndicats du secteur de l’éducation et de la formation, semblent en voie de satisfaction. Les enseignants décisionnaires seront bientôt intégrés dans la fonction publique, une avancée saluée par le Syndicat des enseignants libres du Sénégal (SELS).



Selon Hamidou Diédhiou, secrétaire général du SELS, bien que des progrès significatifs aient été réalisés, certains points restent à régler. « Nous avons longtemps exigé la modification des deux décrets, notamment le décret 2006-392, dont le projet de révision a été présenté et accepté. Cela permettra aux enseignants décisionnaires de bénéficier d’une nomination au statut de fonctionnaire, ce qui reconstruira la carrière de ces enseignants qui ont été injustement lésés pendant des années », a-t-il déclaré sur les ondes de la RFM.



Il a également précisé que cette réforme permettra aux enseignants décisionnaires de profiter du même taux de péréquation que leurs collègues pour les promotions en grade ou en échelon, favorisant ainsi leur avancement.



Selon lui, il est désormais possible pour les « enseignants décisionnaires de bénéficier du même taux de péréquation du même nombre d’enseignants qui doivent aller à un grade supérieur ou à un échelon supérieur donc à ce que l’on appelle un avancement ».



Cependant, Hamidou Diédhiou a souligné qu’il reste trois points majeurs à résoudre : « Ils s’agissent fondamentalement de comment faire bénéficier aux enseignants décisionnaires la prolongation de l’âge de la retraite à 65 ans. Le deuxième aspect dont nous attendons la résolution, c’est comment faire en sorte que ces enseignants puissent continuer à faire bénéficier de l’imputation budgétaire et de revaloriser la pension de retraite des enseignants décisionnaires ».