Reddition des comptes : Babacar Ba "saisira l’ONU sur le maintien en prison des détenus malades"

Le président du Forum des justiciables, Babacar Ba, a annoncé ce mardi que sa structure "saisira le plus rapidement possible le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire et le Haut commissariat des droits de l’homme sur le maintien en prison des détenus malades" au Sénégal.



Dans une publication sur X (anciennement Twitter), Babacar Ba précise que cette initiative intervient "après plusieurs alertes sans succès" auprès des nouvelles autorités du pays.



"Nous estimons que l’Etat du Sénégal est en train de piétiner la dignité humaine, de violer un principe sacro-saint qui est le droit à la santé (…) Nous ne pouvons pas accepter que des personnes dont l’état de santé est critique soient maintenues en prison. Vous avez le cas de Mame Bintou Diagne (épouse de l’homme d’affaires Mandiambal Diagne), dont l’état de santé est extrêmement critique au point où elle a été transférée en urgence à l’hôpital dans un état extrêmement critique", a-t-il déploré.



Cette sortie du président de l’Organisation non gouvernementale (ONG) "Forum des justifiables" s’inscrit dans un contexte général où, dans le cadre de la reddition des comptes au Sénégal, plusieurs personnes dont des proches de l’ancien président Macky Sall ont été placées sous mandat de dépôt, malgré les alertes de leurs avocats et des défenseurs des droits de l’homme sur la fragilité de leur santé.