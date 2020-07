Redoutable bande armée démantelée à Louga: le cerveau est une femme

La police de Louga, une ville située dans le nord-ouest du Sénégal a mis fin aux agissements d’un redoutable gang qui écumait depuis des années les régions de Thiès, Diourbel et alentours. La bande dirigée par une femme du nom de Marie Sow, a souvent échangé des coups de feu avec la gendarmerie.



C’est après avoir constaté une série de vols de véhicules de l’administration durant la période du couvre-feu, que la police de Ndiambour a décidé d’ouvrir une enquête. Informés du vol du véhicule de la Poste dans la nuit du 4 au 5 mai dernier, les limiers ont alors décidé de se mettre à fond sur ce dossier.



Lors de leurs investigations, ils ont appris que le véhicule a été utilisé lors de cambriolages à Ndiagne, Thiès et Diourbel. L’enquête a permis de mettre la main sur un nommé M. Bâ qui a émis un appel à partir du téléphone portable du vigile des installations de l’antenne « Tigo ».



Après cette première arrestation, d’autres ont été appréhendés. Il s’agit de S. Sow, 27 ans, O. Sow, 35 ans. Déférés au parquet, ils ont été extirpés de prison et conduits à la police.



N’ayant plus d’échappatoire après avoir vu les preuves rassemblées par les enquêteurs, ils ont balancé les deux chefs de la bande, notamment Arona Sow et la dame Marie Sow qui sont domiciliés dans le département de Kébémer.



Ils ont été conduits sous bonne escorte à Louga. Une perquisition effectuée chez les mis en cause, a permis de mettre la main sur un arsenal de guerre et du matériel de casse, un fusil de chasse, 22 tire-pneus, des coupe-coupes, marteaux, gourdins, barres de fer.



Ils ont tous été déférés lundi au tribunal de Grande instance de Louga pour crime de vol aggravé. L’enquête se poursuit. Le reste du gang est activement recherché.