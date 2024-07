Redressement fiscal: saisie des biens du groupe Summa pour vente

La tension ne s’affaiblit pas entre l’administration fiscale et le groupe turc Summa. Selon Libération qui révèle l’information dans sa parution du jour, « les procédures en référé intentées par Summa Turizm et Summa construction Sénégal contre l’administration fiscale, suite à des redressements, n’avaient pas abouti ».



D’après le journal, à la suite d’une décision de justice, le fisc vient de saisir des camions, des engins, des centrales à béton, des pelles hydrauliques, et mécaniques, des chargeurs, des bulldozers, des grues… pour le recouvrement de 23 milliards 852 millions 807 mille 947 francs CFA dont Summa Turizm serait redevable à titre de liquidation de la retenue Revenus des valeurs mobilières (Rvm) pour l’exercice 2014 » mais aussi « l'impôt sur les sociétés et des pénalités sur lesdits impôts suite à une notification de redressement.



Les biens ont été saisis au siège de Summa Construction, à Diamniadio bien que cette dernière prétende qu’elle est différente de Summa Turizm alors qu’appartenant au même groupe. Il a déposé devant le Tribunal une assignation en distraction d’objets saisis.