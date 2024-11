Référendum au Gabon : Le couvre-feu durcit de deux heures dès ce samedi par les autorités

Les horaires du couvre-feu sont réaménagés de 24 heures à 5 heures du matin durant toute la période du processus électoral, selon un décret lu samedi à la télévision publique.



Le couvre-feu mis en place au Gabon depuis le putsch qui a porté au pouvoir le général Brice Oligui Nguema a été renforcé, samedi 16 novembre, pour que le référendum sur la nouvelle Constitution « se déroule dans un climat de quiétude et de paix », selon un décret lu à la télévision publique.



« Les horaires du couvre-feu sont réaménagés de 24 heures à 5 heures du matin durant toute la période du processus électoral » – soit deux heures plus tôt que le couvre-feu actuel qui commence à 2 heures –, selon ce décret.



L’annonce a été faite pendant l’émission spéciale de la télévision publique Gabon 24 consacrée à la journée de vote sur le projet de nouvelle Constitution. Il n’a pas été précisé si la période de renforcement court jusqu’à la publication des résultats provisoires ou à la proclamation définitive de la Cour constitutionnelle.



Un climat politique tendu

Les opposants au projet de Constitution dénoncent un texte taillé sur mesure pour le nouvel homme fort du pouvoir, ses partisans disent qu’il faut aller de l’avant en votant oui.



Les 2 835 bureaux de vote du pays doivent rester ouverts jusqu’à 18 heures samedi, avant le dépouillement et la centralisation des résultats au ministère de l’intérieur chargé de superviser le processus.



Le ministère de l’intérieur a affirmé que les résultats provisoires du vote seraient rendus publics « le plus vite possible », sans vouloir donner d’indication de jour ni d’horaire.



Si la Constitution est adoptée, la prochaine étape sera la tenue d’une élection présidentielle, actuellement prévue en août 2025, pour mettre un terme définitif à la transition née du putsch qui a mis fin aux cinquante-cinq ans de règne de la dynastie Bongo.