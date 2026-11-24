Le ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions a ouvert officiellement l’atelier national consacré à la révision de la loi n° 2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la Presse, devant les représentants des institutions de la République, des organisations professionnelles des médias, des organes de régulation, du Parlement, de la société civile et des partenaires internationaux.



Cette concertation vise à adapter le texte, près d’une décennie après son adoption, aux mutations profondes de l’environnement médiatique liées à la transformation numérique, à l’émergence des plateformes, à la recomposition des modèles économiques et à la désinformation. Dans son discours d'ouverture, le ministre a affirmé que « la réforme du cadre juridique de la presse ne saurait être conduite sans un dialogue inclusif, exigeant et constructif avec l’ensemble des parties prenantes ». Il a également précisé qu’« il ne s’agit nullement de remettre en cause les acquis, mais de les consolider, de corriger les insuffisances constatées et de doter notre pays d’un dispositif juridique davantage en phase avec les exigences de notre époque ».



Le ministre a articulé cette révision autour de quatre impératifs majeurs, à savoir la préservation de la liberté de la presse et de l’indépendance des professionnels, la viabilité économique des entreprises de presse, le renforcement de la protection sociale et des conditions d’exercice des travailleurs des médias, ainsi que l’adaptation du droit aux mutations technologiques. Pour l'autorité ministérielle, l’objectif consiste à « construire un cadre juridique à la fois protecteur des libertés fondamentales, suffisamment robuste pour garantir les responsabilités et suffisamment évolutif pour accompagner l’innovation ».



Au terme de son intervention, le ministre a exhorté les participants à dépasser la simple relecture législative pour recenser les difficultés d’application du texte actuel, identifier les dispositions à actualiser et formuler des propositions juridiquement fondées, notamment sur le financement et la couverture sociale. Ces travaux doivent fournir une « base technique solide pour élaborer un plan d’action assorti d’un calendrier indicatif de mise en œuvre du processus de réforme », a-t-il conclu, appelant à privilégier l'intérêt général pour bâtir un secteur médiatique plus résilient et économiquement viable.