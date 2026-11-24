Les députés de l'Assemblée nationale ont été convoqués en séance plénière pour le mercredi 25 novembre 2026 à 15h00 à Dakar, afin d'examiner une proposition de résolution liée à la loi de finances rectificative pour l'année 2026, selon un communiqué de presse rendu public le 24 novembre 2026.



D'après la même source, l'ordre du jour de cette plénière portera spécifiquement sur « l’examen de la proposition de résolution relative au décret n°2026-2416 du 19 novembre 2026 portant mise en vigueur du projet de loi n°40/2026 portant loi de finances rectificative pour l’année 2026, rejeté par l’Assemblée nationale, et aux responsabilités résultant de son exécution ».