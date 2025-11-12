Réforme minière : Bassirou Diomaye Faye demande d’accélérer la finalisation du nouveau projet de loi portant Code minier

Le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé la poursuite de la réforme du secteur minier, lors du Conseil des ministres de ce 12 novembre. Revenant sur la huitième édition du Salon international des Mines tenue le 4 novembre, il a félicité le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines pour « le succès de l’organisation » et a réaffirmé sa volonté d’instaurer une gouvernance minière « transparente, inclusive et durable ».Le chef de l’État a demandé au gouvernement d’accélérer la finalisation du nouveau projet de Code minier, dont l’adoption est prévue avant la fin de l’année 2025. Il a insisté sur la nécessité d’une meilleure « transformation locale des ressources minières » et d’une « industrie minière dynamique, fer de lance de la stratégie industrielle nationale ».Exprimant son attachement au développement territorial durable des zones d'exploitation minière, le président de la République a rappelé « la nécessité de poursuivre l'activation efficiente du Fonds de Réhabilitation minier et du Fonds de Développement des Collectivités territoriales. » Il a souligné l'importance qu'il accorde au renforcement de la transformation locale des ressources minières et à la consolidation d'une industrie minière dynamique, fer de lance de la stratégie industrielle du Sénégal.Le président Faye a également demandé au Premier ministre Ousmane Sonko de programmer le lancement du Pôle industriel minier de Matam, destiné à valoriser les phosphates de Ndendory. Il a instruit au ministre en charge des Mines la création d’un « Comptoir national de commercialisation de l’or », présenté comme « un instrument de souveraineté économique. »Enfin, il a rappelé l’importance d’une maîtrise stratégique de l’actionnariat de l’État dans les entreprises minières et de la restructuration des sociétés publiques telles que la SOMISEN et la MIFERSO.