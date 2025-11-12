Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Réforme minière : Bassirou Diomaye Faye demande d’accélérer la finalisation du nouveau projet de loi portant Code minier



Réforme minière : Bassirou Diomaye Faye demande d’accélérer la finalisation du nouveau projet de loi portant Code minier
Le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé la poursuite de la réforme du secteur minier, lors du Conseil des ministres de ce 12 novembre. Revenant sur la huitième édition du Salon international des Mines tenue le 4 novembre, il a félicité le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines pour « le succès de l’organisation » et a réaffirmé sa volonté d’instaurer une gouvernance minière « transparente, inclusive et durable ».
 
Le chef de l’État a demandé au gouvernement d’accélérer la finalisation du nouveau projet de Code minier, dont l’adoption est prévue avant la fin de l’année 2025. Il a insisté sur la nécessité d’une meilleure « transformation locale des ressources minières » et d’une « industrie minière dynamique, fer de lance de la stratégie industrielle nationale ».
Exprimant son attachement au développement territorial durable des zones d'exploitation minière, le président de la République a rappelé « la nécessité de poursuivre l'activation efficiente du Fonds de Réhabilitation minier et du Fonds de Développement des Collectivités territoriales. » Il a souligné l'importance qu'il accorde au renforcement de la transformation locale des ressources minières et à la consolidation d'une industrie minière dynamique, fer de lance de la stratégie industrielle du Sénégal.

Le président Faye a également demandé au Premier ministre Ousmane Sonko de programmer le lancement du Pôle industriel minier de Matam, destiné à valoriser les phosphates de Ndendory. Il a instruit  au ministre en charge des Mines la création d’un « Comptoir national de commercialisation de l’or », présenté comme « un instrument de souveraineté économique. »
 
Enfin, il a rappelé l’importance d’une maîtrise stratégique de l’actionnariat de l’État dans les entreprises minières et de la restructuration des sociétés publiques telles que la SOMISEN et la MIFERSO.
 
Autres articles


Mercredi 12 Novembre 2025 - 21:30


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter