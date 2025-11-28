Réformes judiciaires : l’UMS échange avec le Président Diomaye Faye sur la modernisation de la justice

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu vendredi dans l’après-midi au Palais une délégation de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS), conduite par son président Cheikh Bâ. Cette audience a été l’occasion d’échanger sur le fonctionnement de la justice et d’évaluer l’état d’avancement des réformes engagées pour moderniser un système judiciaire confronté à des défis croissants.



Selon les informations communiquées à l’issue de la rencontre, la délégation de l’UMS a exposé les préoccupations de la corporation, notamment sur les conditions de travail, l’administration des juridictions et les chantiers visant à améliorer l’efficacité des services judiciaires. Elle a également salué la dynamique de concertation initiée depuis l’installation du nouveau pouvoir.



Le Président Bassirou Diomaye Faye a, pour sa part, réaffirmé son engagement à bâtir une justice « indépendante, efficace et accessible », rappelant qu’elle constitue un pilier central de l’État de droit et un levier essentiel pour renforcer la confiance des citoyens dans les institutions.



Il a insisté sur la nécessité d’un système judiciaire moderne, capable de répondre aux besoins d’une société en mutation et aux nouveaux enjeux sécuritaires, économiques et sociaux.

