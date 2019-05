Refus de passation de service au Cese: les précisions d’Aminata Tall

La désormais ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese), sort de son mutisme. Aminata Tall apporte des précisions suite aux informations parues dans la presse faisant croire qu’elle refusait d’organiser la cérémonie de passation de service.



« Pour la bonne information de l’opinion, conformément aux règles administratives et à la pratique républicaine, il n’y a pas de passation de service entre président sortant et entrant au niveau du Conseil économique social et environnemental », précise-t-elle dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Avant d’ajouter : «Les inspecteurs généraux d’Etat (Ige) , sentinelles de l’orthodoxie administrative, pourront l’attester ». « Le secrétaire général de l’institution, garant de la continuité de l’administration, se charge d’accueillir le président entrant, qui à son tour, prendra les dispositions nécessaires », souligne-t-elle.



Concernant sa colère noire contre Aminata Touré dite Mimi, relatée par les médias, Aminata Tall informe qu’elle : « n’a ni colère ni amertume, sinon une fierté réelle d’avoir servi son pays à ce poste pendant six années fructueuses en expériences, riches en débats et gratifiantes en résultats ».