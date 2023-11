Refus de remettre les fiches de parrainages: Sonko face au patron de la DGE au tribunal mercredi

Dans la citation directe, les conseillers de l’opposant Ousmane Sonko, ont visé les faits de coalition de fonctionnaires, atteinte à l’autorité de la justice et discrédit sur une décision de justice. Le camp du leader des Patriotes, soutient que le préjudice moral causé par le directeur de la DGE en lui refusant les fiches de collecte de parrainage en dépit d’une décision de justice et de la Commission électorale nationale autonome (CENA) est « grave ».



Sur ce, il lui réclame 2 milliards 500 millions de CFA pour la réparation de ce préjudice. L’affaire devant être appelée pour la première fois ce mercredi, sera sûrement une audience de fixation de la consignation.



Ousmane Sonko devra payer une quittance pour que le juge soit régulièrement saisi et c’est en ce moment que les partis seront entendus sur l’affaire, renseigne le journal Les Echos. Par ailleurs, Thiendella Fall pourrait ne pas déférer à la convocation et serait peut être représenté par ses avocats. Cependant, ses conseillers n’auront pas droit à la parole, s’il s’absente.