Régression des activités au port de Dakar : une temporaire baisse justifiée par des facteurs contextuels selon la direction

Dans un communiqué daté du même jour, la cellule de communication du port a fourni des précisions concernant le contexte dans lequel ces statistiques ont été présentées. Selon le PAD, la baisse mensuelle de 17,1 % observée en décembre 2024 par rapport à novembre ne reflète pas une tendance alarmante, mais s’inscrit dans un contexte économique mondial complexe. Ce dernier est marqué par "un ralentissement temporaire du commerce maritime international, exacerbé par des tensions géopolitiques et des perturbations logistiques". En outre, "le secteur portuaire connaît des variations saisonnières, avec un repli traditionnel des volumes en fin d’année, en raison des cycles d’approvisionnement et des congés de fin d’année", a renseigné la note.



Le Port Autonome de Dakar a également tenu à souligner que ces baisses ponctuelles ne doivent pas être interprétées comme un déclin structurel. En effet, selon le communiqué du PAD, l’année 2024 a été marquée par une performance notable : "un trafic global en hausse de 6 % en tonnage traité, consolidant ainsi la position du port en tant que hub régional malgré une concurrence accrue. En 2024, le PAD a traité 24 millions de tonnes de marchandises, soit une augmentation de 8 % par rapport à l’année précédente. Cette performance est en grande partie due à une hausse significative des exportations, qui ont atteint 5 millions de tonnes en 2024, contre 3 millions en 2023, soit une augmentation de 68 %. De plus, le trafic de conteneurs a progressé de 4 %, passant de 848 276 à 881 289 EVP (équivalents vingt pieds)".



Le trafic maritime, quant à lui, a également connu une croissance. Plus de 3000 escales de navires ont été enregistrées en 2024, contre 2900 en 2023, soit une hausse de 6 %.



Dans ce contexte, le PAD a mis en avant les travaux en cours dans le cadre d’un plan de repositionnement stratégique, visant à renforcer la compétitivité du port face aux défis de son environnement. "Le projet Ndayane, associé aux réformes en cours, positionnera le Sénégal comme un acteur incontournable du commerce maritime international d'ici 2030", ont rassuré les autorités portuaires.



De plus, les autorités portuaires ont appelé les médias et le public à éviter des conclusions hâtives et à consulter l’intégralité du rapport de l’ANSD pour une analyse plus nuancée des performances du port. Elles ont réaffirmé leur engagement en faveur de la transparence et de la collaboration pour fournir des informations précises et constructives.