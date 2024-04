Réhabilitation du building administratif-Incendie des lieux : Sonko auditionne deux DG

On n’en sait davantage sur la visite du Premier ministre, Ousmane Sonko, effectuée lundi, au building administratif. Le journal Source A révèle ce mercredi, que le chef du gouvernement a soumis à un interrogatoire digne du nom le directeur général de l’Agetip (L’Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public contre le sous-emploi) et le boss Bamba Ndiaye S.A. Axes de cette audition : le coût de l’édifice, ses mille et un avenants dans le cadre de sa réfection, ainsi que sur l’origine réelle de l’incendie qui avait ravagé une partie de l’imposant bâtiment qui a englouti énormément de milliards F Cfa.



Stylo à la main et demandant à-tout-va des documents, Ousmane Sonko prenait personnellement ses propres notes. Il a demandé dans les moindres détails, les documents portant sur le coût de la réhabilitation et les divers avenants.



Le Premier ministre ne s’arrêtant pas là. Il a interpelé les deux directeurs généraux sur l’origine de l’incendie qui a eu à décimer, dans un passé récent, une partie du building administratif. Après avoir écouté ses interlocuteurs, Sonko a pris congé de ces derniers.



Pour rappel, le dixième étage du building administratif a été touché par un incendie à la fin du mois d’août 2021. Toutes les installations électriques qui étaient à ce niveau ont été ainsi totalement endommagées. Le feu qui était parti du couloir qui mène vers le restaurant, avait fait cap sur les gaines techniques plus connus sous l’appellation de faux plafonds.