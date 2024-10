Réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor : la livraison confirmée pour avril 2025, selon la ministre des Sports

Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a visité le chantier de réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor. Au cours de cette visite, elle a exprimé sa satisfaction quant à l’avancée des travaux et a confirmé que la livraison du stade est prévue pour avril 2025, conformément aux engagements des équipes en charge.



« Je suis satisfaite de voir le rythme des travaux, et nous allons continuer à assurer un suivi rigoureux pour que les délais soient respectés. L’objectif est de disposer de stades qui répondent aux normes internationales », a déclaré Khady Diène Gaye.



Elle a également précisé que les trois stades régionaux de Ziguinchor, Diourbel et Kaolack seront livrés au mois de novembre 2024. Pour le stade Léopold Sédar Senghor, la livraison est prévue en avril 2025 ».