Religion : Thiès accueille la 46e Assemblée générale de l’Union nationale des clergés du Sénégal

Des prêtres venus des sept diocèses du Sénégal sont en conclave à Thiès pour la 46-ème assemblée générale de l’Union nationale du clergé sénégalais (UCS).



Plus de lus de 300 prêtres étaient attendus à cette rencontre qui a démarré lundi et se poursuivra jusqu’à jeudi.



Cette assemblée générale coïncide avec la clôture, mardi, du 50-eme jubilé d’or de l’UCS.



Lors de ces assises sous le thème « Jubilé de l’Union du clergé sénégalais, 50 ans de fraternité vécue : jubilons ! », les prêtres sénégalais devraient revisiter les acquis de leur organisation née en 1973, pour réfléchir aux mécanismes de consolidation, tout en se projetant dans le futur.



Au-delà de la vie de l’Eglise sénégalaise, les prélats ont à cœur jeter un regard sur les questions d’actualité intéressant le pays.



Les participants à ces assises ont reçu le feu vert de l’archevêque de Dakar pour réfléchir sur l’émigration irrégulière ainsi qu’à un « meilleur maillage du territoire national » par l’Eglise catholique et à la vie matérielle des séminaires, a rapporté Mgr André Guèye, évêque de Thiès dans les colonnes de l'APS.



L’Eglise ne saurait rester insensible à l’émigration clandestine, a-t-il soutenu.



Pour André Guèye, la clôture de ce jubilé du 50-ème anniversaire de l’UCS « marque un nouveau départ pour une étape pleine de promesses, eu égard à la riche expérience vécue ».



Le maire de Thiès, Babacar Diop, présent à la cérémonie de clôture du jubilé d’or, mardi, a fait part de sa joie de recevoir dans la cité du rail ces assises du clergé sénégalais.



Se disant « très ému » d’être en présence d’hommes qui ont « consacré leur vie à Dieu » et au service des pauvres, l’édile de Thiès a souligné la nécessité pour les hommes politiques de « s’inspirer » de cet engagement dans les colonnes de l’APS.



Il a cité un passage de la Bible racontant l’histoire du bon samaritain, un des « plus beaux textes politiques » qu’il dit avoir trouvé dans ce texte sacré.