Religion : Ziarra annuelle de la famille Omarienne prévue pour les 24 et 25 Janvier 2025

La 45e édition de la Ziarra Omarienne, dédiée à Thierno Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Ahmad Tall va se tenir du 24 au 25 Janvier 2025. Cette cérémonie qui se veut sombre pour cette année se déroulera ainsi selon les organisateurs.



Il s’agit de l’organisation de Hadaratoul Jummah (prière collective) qui aura lieu le vendredi.



La journée de samedi sera consacrée à la lecture du coran, des prières et la réception des contributions pour les travaux de finition de la grande Mosquée Cheikh Oumar Foutiyou.



Cet événement va rassembler des fidèles de divers horizons pour des moments de prières, de recueillement et de célébration spirituelle.