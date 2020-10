Remaniement : Macky Sall a pris l'option de couper la communication avec l'équipe sortante

Depuis l'annonce de la formation d'un nouveau gouvernement mercredi en Conseil des ministres, le président Macky Sall n'échange avec personne sur la mise en place d'une nouvelle équipe. D'après des informations de L'Observateur, le chef de l'État se limite à échanger avec certains collaborateurs sur des schémas nominations, fondés sur des équilibres géographiques et sur d'autres considérations plus ou moins importantes.



Seulement, dans les échanges, Macky Sall ne met pas en avant des noms. Il les garde pour lui. Un choix fait pour anéantir les trafiquants de confiance au sein de son cabinet. Il ressort des informations de nos confrères que le président Sall a organisé les conditions de son injoignabilité depuis mercredi. Il communique moins et privilégie les échanges par mail au tour des questions essentielles.



L'Obs confie qu'il a pris l'option de couper la communication avec l'équipe sortante, à moins qu'il ait besoin d'une information précise sur une affaire. D'ailleurs, le chef de l'État a passé jeudi une journée de solitude dans son bureau, d'où il est ressorti vers 21 heures pour rentrer à son domicile.



L'on annonce qu'il ça retourner à son bureau dans la journée de ce samedi pour les derniers réglages et éventuellement la publication de la liste du gouvernement, soit aujourd'hui ou dimanche, étant donné que le plus souvent la publication intervient les dimanches.