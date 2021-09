Remodelage du nez, augmentation de fesses, lifting : Alixia Kanté jugée lundi prochain

Alexia Kanté n’oubliera pas de sitôt son séjour au Sénégal. Esthéticienne et tenancière d’un cabinet de beauté établi à Cocody, une commune du département d'Abidjan, elle a été arrêtée au Sénégal pour « exercice illégal de médecine et mise en danger de la vie d’autrui ». Selon L’Observateur qui donne les détails de l’audition, la mise en cause a été enfoncée par une de ses patientes du nom de N.A.F. Cette dernière a déclaré aux enquêteurs que « depuis l’intervention, je reçois des douleurs au niveau des parties injectées. Les creux pour lesquelles j’avais sollicité une intervention se sont transformés en ganglions ».Une autre cliente, M.D.Niane, par qui les flics sont passés pour arrêter Alexia, dit avoir découvert les activités de la dame sur les réseaux sociaux et déboursé 420 mille F Cfa pour remodeler son nez.Pour se défendre, Mme Kanté soutient que ce « produit volumineux » qu’elle injecte sur les parties du corps humain sollicitées par la cliente et qui leur donne plus de volume, ne présente aucun danger.Le Président de l’Ordre des médecins du Sénégal (Oms), Dr Boly Diop enfonce la mise en cause. « Le fait d’injecter un produit dans le corps humain par l’intermédiaire d’un seringue et d’une aiguille constitue un acte médical. De même que, poursuit le toubib, la rhinoplastie. Surtout que « tout acte chirurgical est susceptible d’avoir des complications des complications ultérieures. (…).