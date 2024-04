Rencontre entre Aminata Mbengue Ndiaye, Khalifa Sall, Jean Baptiste Diouf et Dias: Va-t-on vers une nouvelle alliance?

Va-t-on vers une nouvelle coalition de l'opposition? En tout cas le journal Les Echos révèle une rencontre discrète entre la secrétaire générale par intérim du Parti socialiste (PS), Aminata Mbengue Ndiaye et le candidat malheureux à la Présidentielle du 24 mars dernier, Khalifa Sall.



Ce dernier, pour l'occasion, était accompagné de Jean Baptiste Diouf, le maire de Grand Dakar et de Barthélémy Dias. Cependant, a souligné le journal, on ne sait pas trop de quoi ils ont discuté exactement, mais, dit-on, les lignes ont bougé.



Un rapprochement entre les deux parties n'est pas à écarter, surtout après la débâcle électorale du mois dernier.