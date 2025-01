Rencontre entre le Président de l’Assemblée Nationale et le Conseil des Imams et Oulémas

El Malick Ndiaye, Président de l’Assemblée Nationale, a reçu une délégation du Conseil National des Imams et Oulémas du Sénégal, conduite par l’Imam Khalifa Ababacar Babou, a annoncé l’institution sur sa page Facebook.



L’Imam Babou a remis un rapport sur les activités et projets du Conseil, notamment la caravane nationale pour la paix, destinée à renforcer la cohésion sociale et promouvoir la tolérance.



Lors de sa prise de parole, le Président Ndiaye a salué le rôle des imams et oulémas dans la préservation de la paix sociale, les qualifiant de "régulateurs sociaux". Il a exhorté à intensifier leurs efforts de sensibilisation, surtout auprès des jeunes

La deuxième personnalité du pays a rappelé l’importance des valeurs spirituelles pour la stabilité nationale, illustrée par la création de la Direction des Affaires religieuses, sous l’impulsion du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



La rencontre a mis en lumière une vision commune autour de la paix, de la tolérance et de la solidarité, renforçant la collaboration entre institutions étatiques et leaders religieux.