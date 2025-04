65e anniversaire de l’Indépendance : une prise d’armes remplace le défilé civil à Fatick

Factick a célébré la fête de l’indépendance avec une prise d’armes et un défilé paramilitaire très suivi. Ils étaient au nombre de 357 défilant au boulevard Macky Sall composés de militaires, de gendarmes, de sapeurs-pompiers de policiers, des agents des eaux et forêts, de sécurité de proximité et des anciens combattants. Selon nos confrères d’iRadio, cette année, les civils n’ont pas pris part au défilé.



« Ce thème renvoie à la recherche d’une autonomie stratégique reposant sur la capacité des armées à défendre et à poursuivre les intérêts. Le concept armée-nation qui soutant ses postures, suppose une interconnexion des savoirs des populations des forces de défense et de sécurité », a déclaré l’adjoint au gouverneur en charge du développement, Dominique Coumba Ndofène Diouf.



Selon lui, « cela se traduit par la valorisation des compétences locales, des efforts d’innovation, l’appui aux entreprises locales par l’armée entre autres ».