Rencontre entre le ministre de l’Economie, Abdourahamane Sarr et Macky Sall : Lansana Gagny Sakho s’indigne

Le nouveau ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane SARR est revenu sur une réunion tenue avec l’ancien président de la République, Macky Sall. Cette rencontre, orchestrée sous la modération de l’ancien chef d’État lui-même, a rassemblé le ministre, des figures éminentes de la scène politique, ainsi que des représentants influents du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque mondiale.Une rencontre qui n’est pas du goût de certains citoyens comme Lansana Gagny Sakho. Ce membre de Pastef, s’est fendu d'une publication sur X, pour marquer son indignation.« Il y a quand même eu plus de 80 jeunes lâchement assassinés par ce Gus, plus d’un millier d’individus emprisonnés et je ne sais combien de centaines de nos milliards de nos francs volés et on nous parle de salamalecs avec ce monstre c’est juste inacceptable… C’est comme si on narguait toutes ces victimes », lit-on sur le poste. Dans une publication sur le réseau social X.