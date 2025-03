Renforcement de la sécurité à Tankanto Escale : Les populations interpellent l'État

La Commune de Tankanto Escale, située dans le département de Kolda et frontalière avec la Guinée-Bissau, est confrontée à une recrudescence des vols de bétail. Face à cette situation alarmante, les populations lancent un appel pressant à l'État pour renforcer la sécurité dans la localité.



Le maire de la commune, Boune Omar Dia, estime que l'extension du réseau électrique et l'éclairage des principaux axes routiers constituent une solution efficace pour réduire l'insécurité. Il exhorte les autorités à prendre les dispositions nécessaires afin d'apporter une réponse adaptée à cette menace qui pèse sur les éleveurs et les habitants de la commune.



Par ailleurs, le phénomène de la migration irrégulière inquiète également les autorités locales. Selon le maire, Tankanto Escale a payé un lourd tribut à ce fléau, chaque village ayant perdu au moins un jeune parti tenter sa chance à l'étranger. "Les victimes sont toujours des jeunes à la fleur de l'âge", a-t-il déploré, appelant à une prise de conscience collective pour endiguer ce drame.



Ces déclarations ont été faites lors d'une cérémonie de remise de vivres aux familles vulnérables, une initiative sociale de la municipalité à l'approche des fêtes religieuses. L'appui alimentaire vise à soulager les démunis, notamment les déplacés du conflit casamançais revenus dans la commune dans des conditions de grande précarité.



L'insécurité et la migration clandestine restent des défis majeurs pour Tankanto Escale, où les populations comptent sur une action rapide et efficace des pouvoirs publics.