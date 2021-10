Rennes: le coup de gueule de Alfred Gomis réglant ses comptes avec les supporters

Décisif lors du succès contre Strasbourg (1-0) dimanche en Ligue 1, le gardien du Stade Rennais Alfred Gomis (28 ans, 10 matchs en L1 cette saison) a bien répondu aux critiques. Et notamment à celles reçues via les réseaux sociaux après ses erreurs en début d’exercice.



"Moi je fais une distinction entre les supporters. Il y a ceux sur les réseaux sociaux que je n'ai même pas calculés parce que c'est de la négativité, a réagi le Sénégalais. Grâce aux réseaux sociaux, les gens peuvent se cacher derrière la photo d'un chien et critiquer n'importe qui. Mais le vrai public, c'est celui qui vient au stade", a fait savoir le gardien sénégalais du Stade Rennais sur Maxifoot.



Gomis poursuit avec l’envie de régler ses comptes."(...) Le monde change, on a l'impression que les réseaux sociaux sont plus importants que la vie réelle. Mais ça ne me touche pas. Je continue à travailler. J'assume mes erreurs, je dois m'améliorer. Si les critiques sont liées à Edouard Mendy (son prédécesseur, ndlr) ? Parfois, même les journalistes sont supporters avant d'être journalistes. Il y avait un très bon gardien qui fait des choses extraordinaires, je suis content pour lui".