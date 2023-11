Réouverture de l’UCAD: Moussa Baldé parle de conditions de sécurité pour la reprise des cours en présentiel

Plusieurs parlementaires ont interpellé Moussa Baldé sur la réouverture de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et la reprise des cours en présentiel au niveau de l’université lors du vote du budget du ministre de l’Enseignement supérieur pour l’année 2024. Moussa Baldé indique que l’année universitaire se poursuit à distance.



« C’est une résolution de l’UCAD qui a décidé de poursuivre les cours à distance pour préparer des reprises sécurisées. Nous espérons trouver, dans les plus brefs délai, des solutions adéquates », a-t-il fait savoir.



« L’enseignement à distance, c’est l’avenir, il faut le faire bien. Ça n’a pas été fait de façon unilatérale, il y a eu des discussions, à l’époque, c’était pour sauver l’année, on est en train de la sauver. Donc sauvons-la et travaillons pour un retour sécurisé des étudiants en présentiel au niveau de l’Université de Dakar », a ajouté Moussa Baldé.



Pour la prochaine ouverture, le ministre de l’Enseignement supérieur annonce des cartes numériques pour l’accès au campus social pour des raisons de sécurité.



« Il fallait une carte COUD ça a été supprimée, c’était une erreur. Il faut numériser ces cartes et faire en sorte qu’on puisse identifier les gens pour qu’il puisse accéder au campus social », a dit Moussa Baldé.



Le budget du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour l’année 2024 a été adopté et s’élève à 303 milliards 431 millions 815 mille 229 francs CFA.