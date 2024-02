Report de l'élection : « le forum civil ne prendra pas part au dialogue de Macky Sall»

Les indignations se poursuivent depuis l’annulation du scrutin prévu normalement le 25 de ce mois. Malgré tout, le président Macky Sall campe toujours sur sa position. En conseil des ministres, ce mercredi Macky Sall a demandé au ministre de la Justice de matérialiser sa volonté de pacifier l’espace publique en perspective du dialogue national. Comme toutes les organisations de la société civile, le Forum Civil, section sénégalaise de Transparency International exige la tenue du scrutin à la date échue et déclare qu’il ne prendra pas part à ce nouveau dialogue initié par Macky Sall et ses alliés.



Il demande à l’Union africaine, à la CEDEAO, aux Etats Unis, à l’Union européenne, au Canada, à la Grande Bretagne et aux autres partenaires techniques et financiers de prendre des sanctions appropriées contre tous les acteurs et partisans de ce « coup de force constitutionnel », et le président de la République et des sanctions contre les députés ayant voté le projet de loi qui porte gravement atteinte à la démocratie, les ministres et hauts fonctionnaires chargés de l´exécution dudit coup de force, si toutefois la date prévue pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 n’est pas respectée.

Toute fois le Forum Civil refuse de participer au dialogue annoncé par le chef de l’Etat.



« Le Forum Civil tient a rappelé au peuple sénégalais qu’il a toujours répondu présent à chaque fois que le chef de l’Etat a eu à appeler à des concertations. Le dialogue et la participation sont des constances au Forum Civil et des fondements déterminant des principes directeurs de notre organisation, hérités de nos anciens. Mais, pour ce dialogue annoncé, rapporte Walf, le Forum Civil n’y participera pas. Le Forum civil a constaté avec amertume le traitement déshonorant infligé aux députés de l’opposition et le coup de force perpétré par la majorité parlementaire pour faire passer une loi ‘’déconsolidante’’ et destructrice des fondements de notre démocratie et de l’Etat de droit », a souligné le forum.