Report de l'élection présidentielle : « Etu Jamm » lance un appel pour « le respect du calendrier électoral»

Cette plateforme composée de 60 organisations de la société civile féminine coordonnées par l’ONG Femmes Africa Solidarité « lance un appel au président de la République pour le respect du calendrier électoral tel que défini par la Constitution, pour la préservation de notre idéal de démocratie par l’organisation d’élections transparentes, apaisées, tenues à date échue dans un climat social apaisé ». « Etu Jamm »,



La plateforme qui vient de « boucler une campagne nationale de sensibilisation et de plaidoyer dans les 14 régions du Sénégal » déclare avoir rencontré « les populations à la base notamment les femmes, les jeunes, les autorités religieuses et traditionnelles des différentes régions visitées’’ et recueilli ‘’leur engagement à œuvrer pour la paix durant toute la période électorale ».



« Les populations, partout, s’accordant sur le fait qu’une élection est un indice de démocratie et un des piliers de stabilité pour un pays, ont lancé un appel à la paix, à la consolidation de la cohésion sociale et à l’exercice du droit citoyen en toute responsabilité » a fait savoir la plateforme.

« L’annonce du report de l’élection présidentielle du 25 février 2024 met le pays dans une situation de tensions et de violences un peu partout, constatée avec le démarrage programmé de la campagne électorale » ont regretté les femmes de la plateforme.



« Etu Jamm » interpelle les autorités tout en dénonçant « l’arrestation des femmes candidates lors du rassemblement pacifique, organisé par les opposants, dimanche à Dakar, et la coupure du signal de la télévision Walfadiri ».