Report de l’élection présidentielle : le Comité Ad hoc de Facilitation note une "rupture institutionnelle grave"

Expriment leurs vives préoccupations par rapport à ce coup d’arrêt unilatéral et brusque du processus électoral ;

Condamnent le report de l’élection présidentielle prévue pour le dimanche 25 février 2024 ;

Dénoncent les traitements et brimades de certains candidats à leur arrivée à la RTS pour l’enregistrement de leurs messages conformément au planning du CNRA ;

Regrettent l’absence de dialogue avec les acteurs avant l’annulation des opérations électorales et ses implications matérielles aussi bien pour l’Etat, les acteurs politiques/candidats que la société civile et les Partenaires ;

Invitent le Président de la République à une concertation rapide avec les parties prenantes au processus et les forces vives de la Nation pour une solution à cette crise institutionnelle en tenant compte du respect des dispositions de la Constitution par rapport à la durée du mandat du Président de la République ;

Alioune TINE (AfrikaJom Center)

(AfrikaJom Center) Professeur Babacar GUEYE (COSCE)

(COSCE) Ababacar FALL (GRADEC)

(GRADEC) Ibrahima BAKHOUM (Journaliste)

(Journaliste) Elimane Mamadou Diouf (CSA)

(CSA) Abdoulaye Fofana SECK (Le Sénégal A la Croisée des Chemins)

(Le Sénégal A la Croisée des Chemins) Commissaire Ahmadou Tall (Personne Ressource)

(Personne Ressource) Nina Penda FAYE (Journaliste)

(Journaliste) Batoura KANE NIANG (Diplomate)

(Diplomate) Babacar DIAGNE (Conseil des Entreprises du Sénégal)

(Conseil des Entreprises du Sénégal) Penda SECK DIOUF

Le Comité Ad hoc de Facilitation s’est réuni ce samedi 03 février 2024, à la suite du discours à la nation du Président de la République annulant le décret portant convocation du corps électoral pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. Les membres dudit comité notent une rupture institutionnelle grave et condamnent le report de l’élection présidentielle prévue pour le dimanche 25 février 2024.« De l’analyse du message du Chef de l’Etat, le Président Macky SALL et du contexte politique préélectoral, les membres du Comité de Facilitation notent qu’il s’agit d’une rupture institutionnelle grave que le Sénégal n’a jamais connu depuis son indépendance », lit-on dans un communiqué du Comité Ad hoc de Facilitation.En examinant davantage les implications de cet acte peu ordinaire dans l’histoire politique du pays, le Comité de facilitation constate qu’il « s’agit d’une ouverture dramatique à l’instabilité institutionnelle que le Sénégal ne saurait s’offrir dans un contexte sous-régional très préoccupant ».Au regard de cette analyse et de ce discours du Chef de l’Etat ce samedi 03 février, veille de l’ouverture officielle de la campagne électorale où les Organes de Gestion des Elections (OGE) ont pris toutes les « dispositions pour l’organisation matérielle du scrutin présidentiel du 25 février 2024, ainsi que la présence et le déploiement des observateurs nationaux et Missions d’observations internationale (Union Européenne, Union Africaine, CEDEAO…) ».Ainsi, les membres du Comité de Facilitation :