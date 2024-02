Report de l'élection présidentielle : le projet de décret abrogeant la convocation du collège électoral publié

Le projet de décret portant abrogation du décret N°2023-2283 portant convocation du collège électoral pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 vient d’être porté à la connaissance du public. « Le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 est abrogé », fait savoir le texte en son article en date du premier février.



Selon, l’article deux du texte, « le ministre de l’Intérieur, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, le Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur et le Ministre des Finances du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel ».

Ainsi, indique le rapport de présentation du texte, « par décret en date du 29 novembre 2023, les électeurs Sénégalais établis sur le territoire national et ceux résidant à l’étranger ont été convoqués le dimanche 25 février 2024 pour l’élection présidentielle ».



« Ayant pris connaissance de la proposition de loi constitutionnelle portant dérogation à l’article 31 de la Constitution, et dont vous êtes saisi pour avis, il est proposé d’abroger le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 », a conclu le texte.