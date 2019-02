Report du scrutin: El Hadji Issa Sall n'est pas d'accord avec Wade

Le candidat du Parti pour l'Unité et le rassemblement (PUR) ne parle pas le même langage que Me Abdoulaye Wade. Selon Professeur El Hadji Issa Sall, l’idée du Secrétaire général (Sg) du Parti démocratique sénégalais (Pds) de reporter le scrutin n’est pas la meilleure.



À en croire le candidat à l'élection présidentielle, la campagne a déjà démarré, donc, il faut la poursuivre et aller à l’élection le 24 février.



Le candidat du Pur a fait cette déclaration hier, mardi, à Fatick, fief du candidat sortant, qu’il considère comme un gros village avec très peu d’infrastructures construites durant les 7 ans de règne de Macky Sall.