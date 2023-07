Répression des défenseurs anti-corruption : 31 cas recensés par Amnesty International

La répression à l'encontre des défenseurs anti-corruption en Afrique de l'Ouest et du Centre est un problème préoccupant. Les gouvernements de la région utilisent divers outils et tactiques pour réprimer et faire taire ces défenseurs, ce qui limite leur capacité à dénoncer la corruption et à demander des comptes aux acteurs puissants.



Amnesty International a documenté 31 cas de répression à l'encontre de défenseurs anti-corruption, notamment des journalistes, des lanceurs d'alerte, des blogueurs et des militants de la société civile. Ces cas comprennent « des accusations de diffamation et de diffusion de fausses nouvelles, des interdictions de manifestations pacifiques, des menaces, du harcèlement et même des homicides illégaux ».



D’après l’organisation, « les autorités nationales recourent également à des lois restrictives et à des mesures de répression, telles que l'usage excessif de la force, pour limiter la capacité des défenseurs à dénoncer la corruption et les violations des droits humains. Les défenseurs sont souvent arrêtés, détenus arbitrairement, poursuivis en justice et soumis à des pressions économiques, telles que des licenciements ou des suspensions sans salaire », a-t-elle dénoncé.



Samira Daoud, Directrice Afrique de l’Ouest et du centre d’ Amnesty International a confié que « l'absence d'un environnement juridique sûr et favorable est un facteur clé de cette répression. Les lois de protection des défenseurs anti-corruption sont souvent insuffisantes, et les institutions judiciaires manquent d'indépendance et d'efficacité pour garantir l'accès à la justice et des recours en cas de violations des droits humains. Cela crée un climat d'impunité, où les responsables de la corruption et des agressions contre les défenseurs ne sont pas tenus responsables de leurs actes ».



De ce fait, les États d'Afrique de l'Ouest et du Centre sont appelés « à respecter les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique, à promouvoir et protéger les défenseurs anti-corruption, à mettre fin à l'impunité pour les responsables d'atteintes aux droits humains et à renforcer les cadres juridiques et institutionnels de lutte contre la corruption ». L'organisation exhorte également les organes régionaux et internationaux à soutenir la ratification, la mise en œuvre des traités régionaux et internationaux de lutte contre la corruption. Ce, dans le but de garantir la défense des droits humains, afin de garantir la protection des droits humains et la prévention de la corruption.



Il est essentiel de reconnaître le rôle crucial des défenseurs anti-corruption dans la prévention et la lutte contre la corruption et de leur offrir un environnement sûr et favorable pour mener leur travail important. La solidarité avec ces défenseurs est essentielle pour promouvoir la transparence, la responsabilité et le respect des droits humains en Afrique de l'Ouest et du Centre.