Reprise des cours le 2 juin prochain : « les enseignants doivent être convoqués et testés 2 semaines à l’avance », selon l’ancien ministre Kalidou Diallo

Fermées depuis presque trois mois, les écoles vont rouvrir le 2 juin prochain, sauf changement à la dernière minute. L’ancien ministre de l’Education nationale Kalidou Diallo salue la décision de l’Etat. Mais suggère que les enseignants soient convoqués deux semaines avant et testés au coronavirus.



« La reprise du 2 juin est assez possible, mais elle n’est pas irréversible. Convoquer les enseignants quinze (15) jours ou quatorze (14) avant pour qu’il reste un temps pour savoir s’ils sont positifs ou pas. Certains viennent de zones infectées. Venir le 28, 29 ou le 30 et reprendre les cours le 2, ce n’est pas évident », a déclaré M. Diallo à l’émission « LR du temps » de Iradio.