Résorption des "abris provisoires" dans la région de Kolda: le programme dévoilé

Au courant de l’année scolaire 2022/2023, aucune salle en paillotte ne devrait être visible dans les Collèges d’enseignement moyen (Cem) dans la région de Kolda, si l'on en croit au document reçu du Bureau des constructions scolaires de l’Inspection départementale de l’éducation et de la formation (Ief) de Vélingara



Selon le journal « Le Quotidien », le délai des travaux est estimé à 6 mois. Dans ledit document rapporté par nos confrères, se trouve le nombre de classes à construire dans chaque collège de chaque Ief (Kolda, Médina Yoro Foula et Vélingara). Ainsi, dans l’Ief de Kolda, 73 salles de classe seront construites dans 20 collèges.



Le collège de Dialacoumbi bénéficiera d’un bloc administratif, et 5 autres collèges vont être clôturés. Il s’agit des Cem de Saré Pathé Bouya, de Thietty, d’Anambé, de Sinthiang Faraba et de Ngocky. 3 Cem (Dialambéré, Ngocky et Dialacoumbi) ont obtenu un projet d’un bloc d’hygiène à réaliser. Idem pour l’Ief de Médina Yoro Foula. Dans cette région, 17 salles de classe sont en cours de construction dans 8 Cem, 1 bloc administratif à Diambanouta, 2 blocs d’hygiène à Ngoudouro et Diambanouta ainsi que 3 murs d’enceinte dans certaines autres écoles.



Pour l’Ief de Vélingara, 65 nouvelles salles seront érigées dans 16 collèges, le Cem de Nianao aura un bloc administratif, 4 blocs d’hygiène dans 4 collèges ainsi que 3 murs d’enceinte. Au total, 155 salles de classe doivent être réceptionnées d’ici la rentrée prochaine. Et « il est prévu d’équiper chaque salle de classe de 28 tables-bancs », selon Sadou Baldé, chargé des constructions scolaires à l’Ief de Vélingara.